Катя Лель презентовала клип «Я не могу без тебя»

Режиссером клипа стала Олеся Алейникова SmileShot Production (победитель голливудского фестиваля музыкальных клипов SoCalClipsHollywoodв номинации «Лучшее музыкальное видео 2016», лучший режиссер музыкальных клипов 2016 по версии Парижского фестиваля ParisMusicVideoи т.д.).

На роль главного героя был выбран Ильшат – победитель проекта Танцы на ТНТ, лучший танцовщик России по версии канала ТНТ.

По задумке режиссера история двух влюбленных рассказана с помощью минималистичных черно-белых символов и модных спецэффектов. Героиня будто бы впускает нас в ее внутренний мир, и мы бродим по закоулкам ее памяти, наблюдая, как герои радовались и грустили и как подошли к крайней точке – расставанию.

Певица не побоялась примерить провокационные образы и сыграть утрированные эмоции. Впервые в кадре ей пришлось жечь на столе книги, плескать жидкости в лицо партнеру и взаимодействовать с героем на быстро вращающемся круге. Съемка длилась около 20 часов. Но по словам самой Кати Лель, все это того стоило. «Клип получился невероятно атмосферным и страстным! Съемочной команде удалось сделать визуализацию песни на самом высоком уровне, достучаться до глубины человеческих сердец, до самой души».