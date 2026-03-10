TopHit: каждый пятый трек в интернет-чартах создан с помощью нейросетей

Концерт предваряла дискуссия о главном тренде 2026 года — музыка, сгенерированная с помощью инструментов ИИ (искусственного интеллекта), заполонила российские интернет-чарты. Так, например, ИИ-хит «Сыпь, гармоника!», созданный на стихи Сергея Есенина, в феврале возглавил музыкальные чарты Яндекса, VK, и даже сводный российский интернет-чарт ТопХит.



Дискуссия о главном тренде 2026 года

В дискуссии о том, как искусственный интеллект меняет музыкальную индустрию, приняли участие: Дарья Кузнецова – автор хитов Димы Билана, Зары, Сергея Лазарева, Юлианны Карауловой; DJ Dimixer – диджей, композитор, продюсер; Михаил Перегудов – автор проектов NemishaAI и Это Радио , создатель ИИ-хита «На мурмулях»; Владислав Янковский – музыкант, предприниматель, основатель платформы Сферум; Дмитрий Коннов – исполнительный директор Zvonko Digital и Ассоциации музыкальной индустрии; Михаил Кортиков – программный директор радио DFM, основатель лейбла «Пингвин Рекордз»; Игнат Ражников – программный директор радио Жара FM. Дискуссию модерировал Игорь Краев – музыкант, предприниматель, основатель платформы ТопХит, сооснователь и генеральный продюсер церемонии вручения музыкальной премии Top Hit Music Awards.



Игорь Краев

По свидетельству Игоря Краева, сегодня в ТОП 10 российского Интернета стабильно находятся 3-4 ИИ-хита, а доля нейросетевых треков в ТОП 500 чарта составляет 20%. При этом, сегодня самая большая доля ИИ-треков, до 30%, «прописана» в чарте VK Музыка. По мнению, Игоря Краева и многих других экспертов, к концу года бОльшая часть треков в чартах будет создана с помощью нейросетей.

«Если этот тренд сохранится, то на XIII церемонии Top Hit Music Awards, которая состоится 26 ноября 2026 года, мы впервые будем вручать награды в двух новых номинациях — «ИИ-хит года» и «Виртуальный артист года», заявил Игорь Краев.



Катя Лель

«Я активно использую ИИ-инструменты в творчестве. Сегодня появилась возможность с помощью ИИ создавать десятки и сотни концептов одной и той же песни, чтобы выбрать потом лучший вариант. Это позволяет освободить массу времени для по-настоящему творческой работы», - считает композитор и продюсер Дарья Кузнецова.



Дарья Кузнецова

Михаил Перегудов, автор проектов NemishaAI и Это Радио, создатель ИИ-хита «На мурмулях», рассказал о работе над своими хитами и над их продвижением.

«Кто-то использует нейросети для создания треков с нуля и на 100%, кто-то лишь частично. Как музыкант, я сам использую возможности нейросетевых генераторов для создания аранжировок. Видя популярность ИИ-инструментов у музыкантов, мы предоставляем такие инструменты пользователям платформы Сферум. А в нашей работе по дистрибуции контента нейросети помогают нам выявлять в текстах песен нецензурную лексику или, к примеру, упоминание наркотиков», - рассказал Владислав Янковский, основатель цифрового дистрибьютора Сферум.



Lyriq

«Я пишу много музыки и широко использую возможности ИИ. При создании текстов использую Chat GPT. Или, например, записываю вокальную дорожку, загружаю её в Suno (нейросетевой генератор музыки) и предлагаю создать разные аранжировки. Это очень ускоряет процесс работы над новыми хитами», - поделился композитор и продюсер DJ Dimixer.



DJ Dimixer

Позже, в ходе концерта DJ Dimixer представил свой новый проект «Черри», участники которого вживую исполнили музыкальную тему «Улетай» из оперы Бородина, аранжированную Димиксером с помощью ИИ.

Автор хитов групп Иванушки International, Любэ, Корни, Фабрика, композитор Игорь Матвиенко, также присутствовавший на шоу-кейсе, заявил, что не видит угрозы авторам и исполнителям со стороны ИИ.



Игорь Матвиенко

«Живым артистам ничего не угрожает, даже наоборот, спрос на таких артистов, которые умеют играть и петь живьем и делают это хорошо, будет только возрастать», – уверен Матвиенко, признавшийся, что сам использует нейросети для создания черновых записей, набросков и демо.

Игорь Краев напомнил собравшимся, что исключительные права на ИИ-хиты принадлежат не тому, кто их сгенерировал с помощью нейросетевых платформ, а создателям самих этих платформ. И как может измениться юридический статус таких песен завтра — не знает никто.

А исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов отметил: «Мы пока не знаем, как заставить Suno платить авторам и лейблам, на музыке которых эта платформа была обучена».



Дмитрий Коннов

Пока российские законодатели думают – как регулировать сферу нейросетевого контента, создатели ИИ-хитов неплохо зарабатывают. По данным экспертов, за 1 миллион прослушиваний песни, скажем, на Яндекс Музыке, создатели этой песни могут получить до 50 тысяч рублей. При этом, самые популярные ИИ-хиты в неделю могут прослушиваться десятки миллионов раз, принося своим авторам миллионы рублей отчислений.



Дмитрий Колдун

Участники дискуссии пришли к выводу, что несмотря на то, что зарплаты в музыкальной индустрии не увеличились, в целом, с появлением ИИ, денег в этой сфере стало больше. Конечно, выросла и конкуренция, ведь музыку стали создавать люди, которые этим раньше никогда не занимались. Но, при этом, многие участники рынка начали зарабатывать больше, а времени на создание новых треков тратить меньше.

После окончания дискуссии и концерта звёзды, молодые артисты, именитые продюсеры и медиа менеджеры долго и горячо обсуждали услышанное и увиденное на шоу-кейсе ТопХит в клубе Мемо, и разошлись глубоко за полночь.