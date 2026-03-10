В честь Зацепина и «Тайны третьей планеты» создадут музыкальную инсталляцию

«Проект по созданию инновационных мультимедийных скульптур Sonicology и киностудия "Союзмультфильм" представят звуковую инсталляцию, посвященную 100-летию легендарного композитора Александра Зацепина в рамках ежегодного фестиваля "Таврида.АРТ", который пройдет с 7 по 9 августа 2026 года», - сообщили в пресс-службе киностудии.



Александр Зацепин

Как отметили в пресс-службе, музыкальная интерактивная скульптура вдохновлена культовым мультфильмом "Тайна третьей планеты", композиции к которой создал Зацепин. Так, основой художественного замысла стал образ инопланетных зеркальных цветов, которые способны запечатлеть прошлое.

«При приближении зрителя цветок изменяет цвет, на экране отображается анимация, звучит музыка из саундтрека мультфильма. Интерактивность арт-объекта напрямую зависит от действий посетителей», - рассказали в пресс-службе.

Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева подчеркнула, что мультфильм "Тайна третьей планеты" по звуковому ряду опередил свое время и до сих пор остается актуальным.

«Александр Зацепин - совершенно удивительный мастер, его знаменитые произведения - не просто музыка к кино и анимации - это часть нашего культурного кода, повседневности, да и самих нас», - добавила Слащева.

Российский медиахудожник Тарас Машталир отметил, что проект призван актуализировать наследие гения отечественной музыки для будущих поколений.

«Мы стремимся, чтобы музыка Зацепина вдохновляла молодых творцов на новые достижения и служила мостом между прошлым и настоящим, объединяя культурное наследие и современные технологии», - заключил Машталир.

Зацепин сегодня отмечает юбилей, ему исполняется 100 лет. За свою жизнь он написал свыше 300 произведений. Его музыка играет более, чем в сотне фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.