Президент Путин поздравил Зацепина со 100-летием, в Большом театре - концерт

Путин отметил, что он по-прежнему щедро дарит любителям музыки свой талант и новые произведения.



Александр Зацепин

Сегодня композитор и народный артист РФ Александр Зацепин отмечает свое 100-летие.

«Сердечно поздравляю Вас со 100-летием со дня рождения. Искренне рад, что столь впечатляющий юбилей Вы встречаете на творческом подъёме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников. И по-прежнему щедро дарите любителям музыкального искусства свой талант и новые замечательные произведения», - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал композитору крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго.

Композитор и народный артист РФ Александр Зацепин написал знаменитые мелодии к песням из фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука" и другим. Всего композитор создал песни к более чем 90 фильмам. Его композиции "Куда уходит детство", "Есть только миг", "С любовью встретиться", "Если б я был султан", "Остров невезения" стали народными хитами. Песни Зацепина исполняли звезды советской эстрады и кино – Алла Пугачева, Андрей Миронов, Юрий Никулин, Татьяна Анциферова, Аида Ведищева, София Ротару, Жанна Рождественская и другие.

Зацепин был удостоен звания Героя Труда в 2025 году.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр и Юрий Башмет отметят юбилей Александра Зацепина в Большом театре.

Торжественный концерт состоится на исторической сцене Большого театра, где выступят артисты разных поколений: Евгений Миронов, Сергей Шакуров, Наталья Варлей, Константин Хабенский, Фёдор Бондарчук, Дима Билан, Николай Басков, Антон Беляев, Юлия Пересильд, Евгений Ткачук, Лиза Базыкина, Мария Миронова, Ирина Пегова, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Иван Бессонов, Игорь Бутман, Илья Папоян, участники и победители «Синей птицы».

В концерте также примет участие народная артистка СССР, композитор Александра Николаевна Пахмутова.

Весь вечер Александр Зацепин будет на сцене, где прозвучат самые известные произведения композитора в исполнении звезд российской эстрады и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.

Ведущие вечера - Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

Не пропустите прямую трансляцию концерта в 21:30 на Телеканале Россия 1.