Анонсированы концертный фильм и альбом Джорджа Майкла «Faith Tour»

Компания George Michael Entertainment объявила сегодня, что фильм «George Michael: The Faith Tour» — ранее не демонстрировавшийся фильм, документирующий знаменательный тур певца 1988 года — выйдет в мировой прокат в сотрудничестве с Mercury Studios и Sony Music Entertainment.

Фильм был снят во время европейской части тура Майкла «Faith Tour» в парижском Дворце спорта Париж-Берси в 1988 году и запечатлел певца в переломный момент его карьеры, вскоре после выхода его нашумевшего сольного альбома «Faith». Видеоматериал, смонтированный из 14 камер, снятых на 35-мм пленку в течение двух ночей, был заново отреставрирован и переработан для показа в кинотеатрах.

Режиссёрами проекта выступили давние соратники Энди Морахан и Дэвид Остин. В результате возрождается концертный фильм, который десятилетиями оставался практически неизвестным. Восстановленные кадры демонстрируют живое выступление Майкла в период расцвета группы Faith, который многие считают моментом, когда он закрепил за собой статус одной из определяющих звёзд поп-музыки конца XX века.

Театрализованное представление откроется короткометражным фильмом, снятым фотографом и кинорежиссером Мэри Маккартни. Во вступительной части прозвучат ранее не публиковавшиеся аудиозаписи интервью с Майклом, а также ранее не издававшиеся фотографии фэшн-фотографа Херба Риттса и кадры со съемок музыкального видео «Faith».



George Michael. Faith Tour (1988 - 1989)

Одновременно с выходом фильма будет выпущен концертный альбом под названием The Faith Tour, который будет издан по всему миру компанией Sony Music. В альбом войдут 18 треков, в том числе ранее не издававшиеся записи выступлений во время мирового турне, а также материалы из сольного творчества Майкла и песни из его ранних работ с группой Wham!.

Альбом Майкла 1987 года Faith остается одним из определяющих поп-релизов своей эпохи. Написанный, спродюсированный и в значительной степени исполненный самим певцом, альбом получил премию «Грэмми» в номинации «Альбом года» и породил четыре хита, занявших первое место в чарте Billboard Hot 100: «Faith», «Father Figure», «One More Try» и «Monkey». Майкл остается единственным британским сольным исполнителем, которому удалось четырежды возглавить чарт Hot 100 с одного альбома.

Альбом разошёлся тиражом более 25 миллионов копий по всему миру и помог превратить Майкла — который впервые прославился в 1980-х годах в составе поп-дуэта Wham! — в одну из определяющих сольных звёзд эпохи MTV.

За свою карьеру Майкл продал более 125 миллионов пластинок по всему миру и восемь раз занимал первое место в чарте Billboard Hot 100. Певец, скончавшийся в 2016 году в возрасте 53 лет, был включен в Зал славы рок-н-ролла в 2023 году.

Турне Джорджа Майкла "The Faith Tour" выйдет в кинотеатрах по всему миру позднее в этом году, а дополнительные подробности о датах и ​​регионах релиза, как ожидается, будут объявлены в ближайшее время.