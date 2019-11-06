Издана посмертная песня Джорджа Майкла

Композиция была выпущена в том числе в формате лирик-видео. Как сообщает Billboard, ее авторами являются Джордж Майкл и Джеймс Джекман. Песня была написана в 2012 году и записана в Air Studios, а окончательный вариант был создан Джорджем в 2015-м. `

Новая песня войдет в саундтрек фильма «Рождество на двоих» режиссера Пола Фига, а именно будет звучать в финальной сцене. В российский прокат картина, главные роли в которой сыграли Эмилия Кларк, Генри Голдинг и Эмма Томпсон, выйдет 5 декабря.



George Michael