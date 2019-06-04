Джордж Майкл обделил своих любовников наследством

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Оглашено завещание Джорджа Майкла.

Как сообщает Intermedia со ссылкой на Daily Mail, большая часть состояния покойного музыканта (оно составляет 97,6 миллионов фунтов стерлингов), включая два его дома, достанется сестрам Мелани и Йоде. Упомянуты также в завещании его отец Кириакос (ему отошел конный завод сына) и некоторые близкие друзья, например, бэк-вокалистка группы Wham! Ширли Кемп, модель Кай Бекенхэм, пресс-агент Конни Филлипелло, продюсер Дэвид Остин, бывшая пресс-атташе Мишель Мэй, кузен Алекс Джорджиу и подруга семьи Сония Берд. Кто именно и сколько получит денег, будет решать распорядительница наследства – Йода.

Джордж был очень привязан к отцу и сестрам, они всегда заботились о нем, - заявил в интервью изданию источник инсайдер. – Хорошо, что он не забыл своих друзей. И прекрасно, что он назначил главной Йоду, он знал, что она всегда поступает правильно.

Вызывает удивление тот факт, что в завещании ни словом не упомянуты бойфренды Джорджа Майкла Кенни Госс (с которым певец встречался с 1996 по 2009 год) и Фади Фаваз, который был с ним с 2012 года и до самой смерти. 45-летний парикмахер по-прежнему живет в лондонском доме Джорджа в Риджентс-парк, несмотря на то, что родственники требуют, чтобы он покинул помещение и прислали уже кучу судебных решений на этот счет.

Фади Фаваз и Джордж Майкл
Фади Фаваз и Джордж Майкл

Большая часть имущества, находившегося в доме, а именно предметы искусства, была продана с аукциона, средства от которого по завещанию пошли на благотворительность.

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