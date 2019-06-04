Джордж Майкл обделил своих любовников наследством

Как сообщает Intermedia со ссылкой на Daily Mail, большая часть состояния покойного музыканта (оно составляет 97,6 миллионов фунтов стерлингов), включая два его дома, достанется сестрам Мелани и Йоде. Упомянуты также в завещании его отец Кириакос (ему отошел конный завод сына) и некоторые близкие друзья, например, бэк-вокалистка группы Wham! Ширли Кемп, модель Кай Бекенхэм, пресс-агент Конни Филлипелло, продюсер Дэвид Остин, бывшая пресс-атташе Мишель Мэй, кузен Алекс Джорджиу и подруга семьи Сония Берд. Кто именно и сколько получит денег, будет решать распорядительница наследства – Йода.

Джордж был очень привязан к отцу и сестрам, они всегда заботились о нем, - заявил в интервью изданию источник инсайдер. – Хорошо, что он не забыл своих друзей. И прекрасно, что он назначил главной Йоду, он знал, что она всегда поступает правильно.

Вызывает удивление тот факт, что в завещании ни словом не упомянуты бойфренды Джорджа Майкла Кенни Госс (с которым певец встречался с 1996 по 2009 год) и Фади Фаваз, который был с ним с 2012 года и до самой смерти. 45-летний парикмахер по-прежнему живет в лондонском доме Джорджа в Риджентс-парк, несмотря на то, что родственники требуют, чтобы он покинул помещение и прислали уже кучу судебных решений на этот счет.



Фади Фаваз и Джордж Майкл

Большая часть имущества, находившегося в доме, а именно предметы искусства, была продана с аукциона, средства от которого по завещанию пошли на благотворительность.