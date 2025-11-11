Джон Бон Джови стал дважды дедушкой

«Наша сладкая девочка родилась, и мы не можем быть счастливее. Добро пожаловать в этот мир, малышка Блэр», — подписали они снимок малышки крупным планом.

Джесси, старший сын рок-звезды Джона и его жены Доротеи Херли, не стал раскрывать подробности.



John Bon Jovi

Джон, настоящее имя которого Джон Бонджови-младший, пока не прокомментировал радостную новость.

Однако исполнитель хита Livin' on a Prayer восторженно рассказал о том, как стал дедушкой, во время недавнего выступления на шоу The One Show на канале BBC.

«Знаете, это новая глава в жизни, — улыбнулся 63-летний музыкант. - В смысле, приходит следующее поколение, и вдруг у меня появляется внучка, а на следующей неделе родится ещё одна. Быть ​​дедушкой – это просто фантастика … Это новая глава в нашей жизни. Мы так рады, что на праздники у нас будет сразу два внука. Это будет особенное Рождество в нашем доме».

Ранее в этом году Джон впервые стал дедушкой: его второй сын Джейк Бонджови и его жена Милли Бобби Браун удочерили девочку.

«Этим летом мы усыновили нашу очаровательную девочку, — написала пара в совместном посте в августе. - Мы невероятно рады начать эту прекрасную новую главу родительства в мире и уединении».