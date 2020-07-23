Bon Jovi выпустила сингл и пообещала альбом

Пятнадцатая полноформатная пластинка Bon Jovi получила название «Bon Jovi: 2020» и выйдет 2 октября. Изначально выпуск альбома планировался на 15 мая, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

«Do What You Can» — уже вторая представленная песня, которую Джон Бон Джови успел написать во время карантина. 10 июля группа поделилась синглом «American Reckoning», вдохновленным протестами против расизма и полицейского насилия в США.



Bon Jovi

Известный своей благотворительной деятельностью, Джон Бон Джови провел первые недели карантина, помогая накормить нуждающихся в своем ресторане JBJ Soul Kitchen в Ред Бэнк, Нью-Джерси. В какой-то момент его супруга Доротея поймала его в объектив камеры мобильного телефона, занятого мытьем посуды на кухне ресторана. Фотография потом появилась в Instagram музыканта с подписью «Если ты не можешь делать то, чем ты занимаешься обычно, делай, что можешь». Джон загорелся идеей, и на следующий день родилась новая песня.