Bon Jovi воссоединятся в оригинальном составе

Как сообщает NME, коллектив выступит в оригинальном составе, включая Алека Джона Сача и Ричи Самбора, которые покинули Bon Jovi в 1993 и 2013 годах соответственно. Музыканты составят компанию своим бывшим коллегам вокалисту Джону Бон Джови, барабанщику Тико Торресу и клавишнику Дэвиду Брайану. Известно, что группа собирается исполнить «пару песен».



Bon Jovi

Первый, безымянный альбом Bon Jovi вышел в 1984 году. В его записи приняли участие Джон Бон Джови (вокал), Ричи Самбора (гитара), Алек Джон Сач (бас), Тико Торрес (ударные) и Дэвид Брайан (клавишные). К настоящему моменту из этого состава в группе остались только Торрес, Брайан и сам Джон Бон Джови.

33-я ежегодная церемония введения в Зал славы рок-н-ролла состоится 14 апреля 2018 года.