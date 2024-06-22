Джон Бон Джови в виде голограммы появился в клубе Джона Бон Джови

Устройство, на котором изображен Джон Бон Джови в виде голограммы 4K, было установлено компанией Proto Inc. в сотрудничестве с местом проведения и Big Plan Holdings. Позже в этом году будет установлен второй модуль Proto, на котором еще больше участников одноименной группы Bon Jovi появятся в форме голограммы.

Впервые голограмма Proto установлена ​​на постоянной основе в специальном музыкальном заведении или ресторане.



Джон Бон Джови

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Голограмма Proto с изображением Джона Бон Джови использовалась в январе, когда певца чествовали на мероприятии MusiCares «Человек года» во время уик-энда Грэмми в Лос-Анджелесе. Среди других артистов, использовавших Proto, — Кейн Браун, Уокер Хейс, Джуэл, Элтон Джон, Оливия Родриго, Таня Такер и will.I.am. Протоблоки также были установлены в Comedy Club Джимми Киммела в Лас-Вегасе, в отеле Four Seasons Hotels&Resorts в Беверли Уилшир, в терминале 4 аэропорта Кеннеди и других местах.

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«Это инновационное дополнение протоголограммы Джона в JBJ's иллюстрирует стремление доставить незабываемые впечатления здесь, на Бродвее», - сказал Мэтью Бонджови из Bon Jovi Management в своем заявлении.

«Воодушевлённая реакция онлайн на протоголограмму Джона подчеркивает восторг от того, что мы предлагаем, — добавил Джош Джозеф , основатель/генеральный директор Big Plan Holdings. - Нэшвилльский JBJ позиционирует себя как лидер в проведении новаторских живых мероприятий».

«Я очень рад видеть, как Джон Бон Джови интегрирует технологию Proto Hologram в JBJ в Нэшвилле, — сказал Дэвид Нуссбаум , основатель Proto Hologram. - Наша технология превращает живые выступления в опыт «Runaway», позволяя таким артистам, как Джон Бон Джови, общаться со своей аудиторией так, как это было невозможно раньше. Для меня большая честь быть частью такого инновационного проекта, и я не могу дождаться, когда фанаты смогут испытать это волшебство на собственном опыте».

Ранее в этом месяце Bon Jovi отыграли сюрпризный сет из пяти песен на торжественном открытии JBJ's Nashville. Площадка площадью 37 000 квадратных футов включает сцену на первом этаже и стены, украшенные фотографиями группы, охватывающими ее трехдесятилетнюю карьеру.