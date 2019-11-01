Bon Jovi спел про переживания солдат

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Группа Bon Jovi выпустила новый сингл под названием «Unbroken» (слушать песню).

Песня была написана для документального фильма Джоша Аронсона «Быть на службе» («To Be of Service»), рассказывающего о ветеранах войны, страдающих от посттравматических стрессовых расстройств, и позитивном влиянии, которое оказывают на них специальные служебные собаки. Картина выйдет в ограниченный прокат в США в ноябре этого года.

Композиция написана от лица молодого солдата и описывает то, что ему приходится пережить во время службы. В своём твиттере Bon Jovi сообщили, что вся прибыль от продаж сингла будет перечисляться в некоммерческую организацию Patriotic Service Dog Foundation, предоставляющую служебных собак ветеранам.

Джон Бон Джови
Джон Бон Джови

Предположительно, трек войдёт в грядущий альбом «Bon Jovi: 2020», релиз которого состоится в следующем году, пишет Intermedia. Ранее в одном из интервью лидер группы Джон Бон Джови рассказывал о пластинке и назвал её «социально осознанной».

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