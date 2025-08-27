Bon Jovi возвращается с Forever и командой звезд

Обновленная пластинка Forever (Legendary Edition) выйдет 24 октября.

«Этот альбом — больше, чем просто сборник совместных работ, это альбом, рождённый по необходимости, — говорит Джон Бон Джови. - Моя реабилитация голосовых связок стала хорошо документированным опытом, который проявился во время выпуска альбома Forever в 2024 году. Я хорошо пел в студии перед записью, но требования к вокалу и суровые гастроли всё ещё были мне немного не по плечу. Не имея возможности гастролировать в то время, я продолжал работать в студии и приглашал друзей, замечательных певцов, артистов, музыкантов и просто замечательных людей. Результатом стал альбом с новым взглядом и новым духом — совместный альбом, доказывающий, что все мы справляемся с этим миром с небольшой помощью друзей. Я испытываю огромную радость и благодарность, выпуская этот альбом, и думаю, это отражается в музыке. Могу с уверенностью сказать, что всегда есть что-то большее, чем МЕНЯ, и это МЫ».



Bon Jovi

В альбом также вошёл новый вступительный трек Red, White & Jersey .

Полный трек-лист Forever (Legendary Edition):

Red, White & Jersey Legendary (при участии Джеймса Бэя) We Made It Look Easy (при участии Робби Уильямса) Living Proof (при участии Джелли Ролл) Waves (при участии Джейсона Исбелла) Seeds (при участии Райана Теддера) Kiss The Bride (при участии Билли Фэлкона) The People's House (при участии The War & Treaty) Walls Of Jericho (при участии Джо Эллиотта) I Wrote You A Song (при участии Лэйни Уилсон) Living In Paradise (при участии Аврил Лавин) My First Guitar (при участии Маркуса Кинга) Hollow Man (при участии Брюса Спрингстина) We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil (при участии Карин Леон)

Джон Бон Джови публично рассказал о своих проблемах с голосом в феврале прошлого года во время сессии вопросов и ответов на музыкальной конференции Pollstar Live!.

«Мне сделали серьёзную реконструктивную операцию на голосовых связках, и никогда ничего подобного со мной не случалось, — сказал он. - Это был трудный путь, но я нашёл врача в Филадельфии, который сделал мне медиализацию, потому что одна из моих связок была буквально атрофирована. Иногда у людей появляются узелки, это довольно распространённое явление. Иногда искривление носовой перегородки и тому подобное негативно сказывается на связках. Единственное, что когда-либо попадало мне в нос, — это мой палец. И поэтому последнее десятилетие было очень тяжело, ведь мне приходилось бороться с тем, что было вне моего контроля, а именно… сильная [голосовая связка] буквально отнимала у слабой то, что ещё оставалось. Поэтому мне вживили пластиковый имплант, и так уже почти два года. Я прохожу реабилитацию, пытаюсь всё восстановить, но я очень близок к этому».

Когда Classic Rock взял интервью у Джона прошлым летом, тот описал свою борьбу с проблемами с голосом как «самую сложную вещь, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться», добавив: «Это было чертовски тяжело».