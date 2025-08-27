Bon Jovi возвращается с Forever и командой звезд

Обновленная пластинка Forever (Legendary Edition) выйдет 24 октября.
«Этот альбом — больше, чем просто сборник совместных работ, это альбом, рождённый по необходимости, — говорит Джон Бон Джови. - Моя реабилитация голосовых связок стала хорошо документированным опытом, который проявился во время выпуска альбома Forever в 2024 году. Я хорошо пел в студии перед записью, но требования к вокалу и суровые гастроли всё ещё были мне немного не по плечу. Не имея возможности гастролировать в то время, я продолжал работать в студии и приглашал друзей, замечательных певцов, артистов, музыкантов и просто замечательных людей.
Результатом стал альбом с новым взглядом и новым духом — совместный альбом, доказывающий, что все мы справляемся с этим миром с небольшой помощью друзей. Я испытываю огромную радость и благодарность, выпуская этот альбом, и думаю, это отражается в музыке. Могу с уверенностью сказать, что всегда есть что-то большее, чем МЕНЯ, и это МЫ».
В альбом также вошёл новый вступительный трек Red, White & Jersey .
Полный трек-лист Forever (Legendary Edition):
- Red, White & Jersey
- Legendary (при участии Джеймса Бэя)
- We Made It Look Easy (при участии Робби Уильямса)
- Living Proof (при участии Джелли Ролл)
- Waves (при участии Джейсона Исбелла)
- Seeds (при участии Райана Теддера)
- Kiss The Bride (при участии Билли Фэлкона)
- The People's House (при участии The War & Treaty)
- Walls Of Jericho (при участии Джо Эллиотта)
- I Wrote You A Song (при участии Лэйни Уилсон)
- Living In Paradise (при участии Аврил Лавин)
- My First Guitar (при участии Маркуса Кинга)
- Hollow Man (при участии Брюса Спрингстина)
- We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil (при участии Карин Леон)
Джон Бон Джови публично рассказал о своих проблемах с голосом в феврале прошлого года во время сессии вопросов и ответов на музыкальной конференции Pollstar Live!.
«Мне сделали серьёзную реконструктивную операцию на голосовых связках, и никогда ничего подобного со мной не случалось, — сказал он. - Это был трудный путь, но я нашёл врача в Филадельфии, который сделал мне медиализацию, потому что одна из моих связок была буквально атрофирована. Иногда у людей появляются узелки, это довольно распространённое явление. Иногда искривление носовой перегородки и тому подобное негативно сказывается на связках. Единственное, что когда-либо попадало мне в нос, — это мой палец.
И поэтому последнее десятилетие было очень тяжело, ведь мне приходилось бороться с тем, что было вне моего контроля, а именно… сильная [голосовая связка] буквально отнимала у слабой то, что ещё оставалось. Поэтому мне вживили пластиковый имплант, и так уже почти два года. Я прохожу реабилитацию, пытаюсь всё восстановить, но я очень близок к этому».
Когда Classic Rock взял интервью у Джона прошлым летом, тот описал свою борьбу с проблемами с голосом как «самую сложную вещь, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться», добавив: «Это было чертовски тяжело».