Женя Малахова попросила: «Потанцуй со мной»

Артистка только что вернулась из семейного отпуска во Вьетнаме, где отдыхала с мужем и детьми.

«Потанцуй со мной» — дерзкий и чувственный трек о притяжении здесь и сейчас, о моменте, когда слова становятся лишними: один взгляд, один бит и движение навстречу. Современное звучание с лёгким народным мотивом придаёт песне узнаваемый характер, а танцевальный вайб делает её идеальной для плейлистов, вечеринок и ночей, которые остаются в памяти. Это трек, который хочется включить громче и прожить в движении.



Женя Малахова