Женя Малахова перевыпустила хит «Мама»

В 2004 году песня «Мама» Жени Малаховой стала хитом. Этот трек стал визитной карточкой певицы.

Автором музыки к композиции выступила Елена Стюф, а текст написал Виктор Дробыш. Песня была выпущена в рамках дебютного сольного альбома Жени «Я не ангел» и сразу же завоевала сердца публики. Исполнение «Мамы» Женей было связано с личными переживаниями, что сделало её особенно искренней и трогательной.

В 2004 году Женя исполнила эту композицию в дуэте с Юлианной Карауловой на популярном шоу «Фабрика звёзд – 5». Несмотря на то, что многие считали Женю участницей проекта, она выступала как приглашённый гость, что добавило особого шарма её исполнению.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«Когда-то в ту юную, 15-летнюю девочку, Женю Малахову, поверили настоящие профессионалы – Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш. И с тех пор моя жизнь изменилась... раз и навсегда. Огромное спасибо Вам!», - вспоминает Малахова.



Женя Малахова

Теперь, спустя почти два десятилетия, Женя Малахова решила дать своей легендарной песне второй шанс. В новой версии «Мамы» звучание объединяет ностальгические нотки оригинала с современными музыкальными тенденциями. Обновлённая аранжировка делает композицию актуальной для новой аудитории и одновременно приятной для поклонников прошлого.

«Эта версия — мост между прошлым и будущим, которая обязательно найдёт отклик в сердцах слушателей всех возрастов. Новая «Мама» — это не только переосмысление классики, но и яркий пример того, как музыка может объединять поколения», - делится Женя.