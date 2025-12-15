Брайан Мэй подарил Тони Айомми уникальную гитару

Оригинальная Red Special была собрана в начале 1960-х годов самим Мэем вместе с его отцом Гарольдом из подручных материалов, включая красную древесину старинного камина. Инструмент, созданный не из роскоши, а из необходимости, стал фирменным оружием Queen в 1970-х и 1980-х и навсегда закрепился в музыкальной мифологии.

Теперь этот культовый дизайн получил новое воплощение — специально для Айомми.

Музыкант рассказал о подарке в социальных сетях, поблагодарив Мэя и мастера Эндрю Гайтона, который работал над инструментом более двух лет и лично доставил его владельцу. По словам Айомми, это был полностью авторский проект, задуманный самим Мэем.



Тони Айомми с подаренной Мэем гитарой Red Special

Гитара повторяет винтажную конструкцию и электронику оригинальной Red Special, но при этом адаптирована под легендарный профиль грифа Jaydee “Old Boy”, с которым ассоциируется Айомми. Среди особенностей — встроенный усилитель высоких частот, аутентичные винтажные потенциометры и звукосниматели, максимально приближенные к оригинальному звучанию, но рассчитанные на левшей.

Этот жест подчёркивает редкий уровень взаимного уважения между двумя музыкантами, определившими развитие разных направлений тяжёлой музыки — от стадионного хард-рока до хэви-метала.

Новость появилась на фоне сдержанных планов Queen на будущее. Ранее в этом году Мэй представил лимитированную 12-струнную акустическую модель совместно с Gibson, а его супруга Анита Добсон дала понять, что масштабные мировые туры группы вряд ли вернутся. В 2024 году Мэй также откровенно рассказывал о восстановлении после перенесённого микроинсульта.

Айомми, в свою очередь, продолжает избирательно появляться на сцене. В октябре он неожиданно исполнил соло из «Paranoid» на пресс-показе балета Black Sabbath – The Ballet в Лондоне — при присутствии Мэя в зале.