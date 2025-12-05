«Воскресение» выпустило сразу две песни

Новый макси-сингл группы «Воскресение» включает в себя песни «Время вышло» и «По дороге в небеса». На стриминге песни публикуются впервые, хотя ранее они уже издавались в качестве бонуса к виниловому изданию юбилейного концерта коллектива с симфоническим оркестром. В том издании песни вышли на отдельной семидюймовой пластинке.

По словам Алексея Романова, текст песни «Время вышло» написан довольно давно – около 15 лет назад. На протяжении лет автор постоянно отшлифовывал текст до тех пор, пока он не стал его полностью устраивать.



Алексей Романов

История песни «По дороге в небеса» тоже началась несколько лет назад. Черновой вариант текста пролежал в столе Романова около трёх лет, пока автор решил дать ему ход. В итоге к студийной работе над композицией коллектив приступил в 2020 году, а закончил её через год.

Добавим, что на песню «По дороге в небеса» в 2022 году был снят клип.