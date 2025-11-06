«Воскресение» выпустило «Концерт в театре на Таганке»

Запись была сделана 28 сентября 2022 года в московском театре на Таганке на выступлении в честь 70-летия лидера коллектива Алексея Романова.

В тот день «Воскресение» выступили в расширенном составе: на сцене были два отца-основателя коллектива — Алексей Романов и Евгений Маргулис. Вместе с Алексеем Коробковым на барабанах, Юрием Смоляковым на клавишах и Сергеем Тимофеевым на басу, в концерте также приняли участие Александр Дитковский (труба), Михаил Клягин (гитара), и Борис Плотников (губная гармоника).



