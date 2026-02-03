Мальбэк и Сюзанна воссоединились

«Мальбэк и Сюзанна возвращаются на сцену с совместными концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Впервые за шесть лет — живое выступление проекта, который сформировал собственное звучание и стал голосом своего времени.
Теперь, когда 2026 год уже наступил, у нас есть эта уникальная возможность — снова и впервые услышать вместе песни, которые определили целую эпоху, и стать частью момента возвращения, которого ждали годы. Равнодушие, Гипнозы и новая программа, охватывающая весь период совместного творчества», - говорится в заявлении музыкантов.
Совместный тур стартует 18 апреля в питерском клубе Aurora, и продолжится концертом 26 апреля в московском клубе Base.