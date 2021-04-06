«Мальбэк» и Сюзанна после расставания выпустили клип «Слезы вытирай»

Расставание Ромы и Сюзанны сильно подзадержало выход этого клипа, но все-таки музыканты решили выпустить его. Режиссер видео - Катя Як, ранее делавшая клипы для Ханны и звёзд Black Star. В клипе «Слёзы вытирай» также снялись Hofmanita и Чана из ТикТок-дома ХО Team.

По сюжету, Сюзанна тяжело переживает разрыв с парнем, её поддерживают гламурные подруги, а затем она успешно участвует в телешоу знакомств. Роман Варнин сыграл роль ведущего телепрограммы, аплодирующего новой паре.



Мальбэк и Сюзанна

«Бесконечное спасибо всем, кто участвовал в создании этого крутого проекта! Ради таких моментов я живу!», - восторженно говорит Мальбэк.

«Многие мои подписчики знают, как сильно я люблю Сюзанну и Мальбэка, - говорит режиссер Катя Як, - но только очень близкие знают, что их последний альбом «Думаешь это конец – заслушан мной окончательно до дыр» Я знаю каждую строчку, знаю каждую манеру исполнения, и страшно кайфую подпевать им в машине. Для меня в нашей стране не было и видимо больше не будет дуэта лучше. Ведь каждая строчка из сердца, из души, каждый звук из глубины настоящих чувств и отношений. Безумно рада поработать с ребятами, и пойду на радостях снова послушаю их альбом на полную громкость. А вы идите на ютьюб и скажите мне скорее как вам наш клип? Спасибо моей любимой команде, которая приложила максимальное количество любви и профессионализма в эту работу».