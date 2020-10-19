«Мальбэк» и Сюзанна стали Адамом и Евой

Режиссеры клипа - сам Роман Варнин (Мальбэк) и Никита Вильчинский. В клипе меняется множество локаций, присутствуют эротические сцены, снятые нарочито асексуально, и очень много ретро-стилистики.

Роман и Сюзанна Варнины предстают в образе Адама и Евы, байкеров и даже жителей коммуналки за МКАДом. Меняется грим, иногда Роман предстает с опухолью на лице, иногда они оба надевают маски. Есть отсылки к мультфильму «Красавица и чудовище» и киношным вампирам. В ролике вместе с Варниными снялся певец Евграф Котлов, чей андрогинный голос можно услышать на пластинке «Думаешь, это конец?». Также в кадре появляется родившаяся год назад дочь Романа и Сюзанны — Евангелина-София, на днях ей исполнился год.



Кадр с Сюзанной

Ранее выходила экранизация трека в формате перформанса, почти полностью снятая одним кадром. Сам трек «Шазам» вошел в совместный альбом «Думаешь, это конец?»