Мальбэк и Сюзанна расстались?

Провокационный клип, который снял сам Роман Варнин, состоит всего из одной сцены - Роман под песню, в которой поет о расставании с любимой, целуется с некой девушкой. Вероятно, это тизер нового альбома, поскольку в финале раздается выстрел и показана дата 11 декабря 2020 года.

Самой Сюзанны в клипе и песни нет, и это выглядит как вызов.



Мальбэк

Музыка взята из знаменитого дуэта Басты Раймса и Мэрайи Кэри «I Know What You Want», в клипе присутствует и отсылка к треку Тимати «Не сходи с ума».

Сюзанна Варнина между тем объявила, что «после трех совместных альбомов с «Мальбэк» артистка возвращается к сольной карьере». У нее вышла уже пара синглов, а полноценный сольный альбом Megalith выходит 4 декабря.