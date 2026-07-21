Певец Анатолий Цой женился и обвенчался

Музыкант поделился кадрами с торжества, однако личность своей избранницы он по-прежнему скрывает от общественности.



Tsoy

На опубликованных снимках пара позирует спиной к камере. Невеста запечатлена в белом платье, расшитом кристаллами и стразами, в фате и туфлях на каблуках. Фотографию с церемонии певец подписал коротко и трогательно:

«И я надел ей кольцо на пальчик…».

Анатолий Цой, который после распада MBAND в 2020 году развивает сольную карьеру, а ранее был главным героем шоу «Холостяк», пока не раскрывает никаких подробностей о своей супруге.