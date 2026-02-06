Tsoy выпустил песню Мусагалиева «Пледик»

Это первый сингл с будущей пластинки артиста. Релиз альбома запланирован на весну. Автором композиции стал Азамат Мусагалиев, но это не шуточный трек.
«Многие не знают, но Азамат занимается написание песен ещё со времён КВН, когда работал для команды «Камызяки» и проекта «Однажды в России», - рассказывает Анатолий Цой. - Он также пишет для некоторых артистов, например, для «Супер Жорика» (проекта Михаила Галустяна). Его главный хит «Золото» — это тоже работа Азамата. Как и у любого автора, в какой-то момент у него рождаются произведения, наполненные душевными переживаниями и личными размышлениями. Так, помимо веселых и шутливых, появляются серьёзные песни.
Один из таких треков Азамат предложил мне послушать. Я приехал к нему на студию, он показал мне свою работу, и мне она очень понравилось. Затем он включил мне ещё один трек, который также пришёлся мне по душе. Азамат спросил: «Хочешь ли ты их спеть?» Я ответил: «Да, очень хочу!» После этого я предложил ему написать мне альбом. Поскольку мы давно знакомы и дружим, а ему нравится, как я пою, он легко согласился написать мне целый альбом.
Мы уже практически завершили работу над ним, и то, что мы создаём, — это невероятно красивая настоящая музыка. Особенностью этих треков является простота слов: они очень простые, но при этом не банальные — что, на мой взгляд, является самым важным».