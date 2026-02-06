Tsoy выпустил песню Мусагалиева «Пледик»

Это первый сингл с будущей пластинки артиста. Релиз альбома запланирован на весну. Автором композиции стал Азамат Мусагалиев, но это не шуточный трек.

Один из таких треков Азамат предложил мне послушать. Я приехал к нему на студию, он показал мне свою работу, и мне она очень понравилось. Затем он включил мне ещё один трек, который также пришёлся мне по душе. Азамат спросил: «Хочешь ли ты их спеть?» Я ответил: «Да, очень хочу!» После этого я предложил ему написать мне альбом. Поскольку мы давно знакомы и дружим, а ему нравится, как я пою, он легко согласился написать мне целый альбом.

Мы уже практически завершили работу над ним, и то, что мы создаём, — это невероятно красивая настоящая музыка. Особенностью этих треков является простота слов: они очень простые, но при этом не банальные — что, на мой взгляд, является самым важным».