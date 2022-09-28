Анатолий Tsoy и Виктория Агалакова эпично бьются в клипе «Покажу паранойю»

Зрителей ждёт любовный экшн с элементами боевика и аниме, и неожиданным финалом для самих героев
Партнёром Анатолия Цоя в клипе стала одна из ведущих актрис российского кинематографа — Виктория Агалакова, известная по ролям в культовых сериалах «Нулевой пациент» (2022) и «Эпидемия-2» (2022).
Новая работа артиста открывает историю первого музыкального сериала «Вселенная GM».
«Вселенная GM — это короткометражки, связанные историей одного медальона. Его девиз: «Не бойся своих желаний. Бойся их последствий». Каждому из героев он помогает достичь желанных целей, но за это приходится платить».
Автор идеи, продюсер проекта и композитор — Daris (Дарья Кузнецова).
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