Григорий Лепс выпустил сразу две песни

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Григорий Лепс выпустил новую песню «Она меня балует» и дуэт с Анатолием Цоем «Феникс» (слушать песню).

Концертную версию песни Лепс впервые представил на фестивале «Жара» в Москве 23 июня 2021 года. Релиз студийной версии осуществил United Music Group.

Музыка - С.Ревтов, В.Лосев, слова - С.Ревтов, С.Саунин. Любопытно, что строки куплетов говорят про одиночество и желание оставаться молодым, а припев никак не связан с этим, и в нем поется о некой женщине, которая героя «балует». Возможно, это просто компиляция из двух разных текстов.

Григорий Лепс
Григорий Лепс

Одновременно Григорий Лепс выпустил дуэт «Феникс» с певцом Tsoy, экс-участником группы M-Band.

Музыка — Ваагн Петросян, слова - Юлия Беспалова.

Оба - сильные вокалисты, и сочетание тембров на удивление удачно. Песня напоминает хиты Константина Меладзе, и это скорее комплимент для такого эксперимента.

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Комментарии

Любопытно, что строки

Опубликовано пользователем

"Любопытно, что строки куплетов говорят про одиночество и желание оставаться молодым, а припев никак не связан с этим, и в нем поется о некой женщине, которая героя «балует». "

Автор, "Она" - это  Жизнь) Смотрите чуть глубже)) 