Григорий Лепс выпустил сразу две песни

Григорий Лепс и Хибла Герзмава спели про «Ящик Пандоры» Григорий Лепс и оперная певица Хибла Герзмава выпустили дуэтную песню «Ящик Пандоры» (слушать песню). Музыка - Ваагн Петросян, слова - Ира Эйфория. Песня в стилистике Константина Меладзе говорит о том, как не открыть «Ящик Пандоры» в сложных взаимоотношениях, и спасет только вера в любовь.







В античных мифах о Пандоре говорится, что некогда люди жили, не зная никаких несчастий, болезней и старости, пока Прометей не похитил у богов огонь. За это разгневанный Зевс послал на землю красивую женщину — Пандору. Она получила от Зевса ларец, в котором были заперты все человеческие несчастья....

Григорий Лепс призвал не трогать «душу грязными руками» Григорий Лепс представил новую песню «Не троньте душу грязными руками» авторства поэта Михаила Гуцериева и композитора Андрея Мисина (слушать песню). «Новинка Гуцериева и Мисина — это не реквием по уходящему году, который стал испытанием для всего человечества. Это песня-вдохновение, это песня-призыв. В словах поэта даже поседевшая, немного уставшая надежда призывает «не трогать душу грязными руками», от которых мы страдаем в настоящем и духовно, и физически. Песня о том, как важно не потерять эту надежду, чтобы будущее не обернулось в саван трагического самообмана, который почти всегда оправдывается тем, что «нет пути другого»», - говорится...

Первый канал выплатит автору песни Лепса 400 т.р. по суду Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «ЮрБИЗ» к «Первому каналу» о взыскании 400 тысяч рублей компенсации за нарушение прав на композицию из репертуара Григория Лепса «Танго разбитых сердец», исполненную группой «Сопрано Турецкого», говорится в материалах суда. Ранее ООО «ЮрБИЗ» обратилось в столичный арбитраж с иском к АО «Первый канал» о защите прав на музыкальное произведение и взыскании компенсации в размере 400 тысяч рублей, а также 100 тысяч рублей компенсации за вред, причиненный деловой репутации. Столичный арбитраж 20 декабря 2018 года частично удовлетворил иск, взыскав с телеканала 60 тысяч рублей.



Григорий Лепс



Однако в декабре 2019 года Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты по спору, отправив дело на новое рассмотрение...

Григорий Лепс завершил пятичастный цикл песен Высоцкого Григорий Лепс выпустил пятый и финальный альбом из цикла песен Владимира Высоцкого «Честь имею» под названием «Кони привередливые» (слушать альбом). — Называется альбом «Кони привередливые». И, конечно, одноименная песня там тоже будет. Это сложное произведение для исполнения и очень тяжелое эмоционально. Но иначе ее спеть просто нельзя. На этом альбоме «Кони» будут с новой инструментальной аранжировкой. Это единственная песня из всего цикла, записанная не под гитару Тимура Ведерникова. Мы постарались ее сделать похожей на оригинальную запись, но в то же время чтобы она была другой. Записывать каждую песню Высоцкого было сложно, в том числе...