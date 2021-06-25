Григорий Лепс выпустил сразу две песни

Концертную версию песни Лепс впервые представил на фестивале «Жара» в Москве 23 июня 2021 года. Релиз студийной версии осуществил United Music Group.
Музыка - С.Ревтов, В.Лосев, слова - С.Ревтов, С.Саунин. Любопытно, что строки куплетов говорят про одиночество и желание оставаться молодым, а припев никак не связан с этим, и в нем поется о некой женщине, которая героя «балует». Возможно, это просто компиляция из двух разных текстов.
Одновременно Григорий Лепс выпустил дуэт «Феникс» с певцом Tsoy, экс-участником группы M-Band.
Музыка — Ваагн Петросян, слова - Юлия Беспалова.
Оба - сильные вокалисты, и сочетание тембров на удивление удачно. Песня напоминает хиты Константина Меладзе, и это скорее комплимент для такого эксперимента.
Комментарии
Любопытно, что строки
"Любопытно, что строки куплетов говорят про одиночество и желание оставаться молодым, а припев никак не связан с этим, и в нем поется о некой женщине, которая героя «балует». "
Автор, "Она" - это Жизнь) Смотрите чуть глубже))