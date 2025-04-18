Григорий Лепс и Леша Свик призвали: «Дайте надежду»

Авторами песни стали Михаил Гуцериев и Дарья Кузнецова.

«Поэзия Михаила Гуцериева отличается от всего, что я пою. Она не развлекательная, потому и имеет для меня особую ценность. Умные песни очень нужны, особенно для молодого поколения, – рассказал Григорий Лепс. – Меня также зацепила музыка, было интересно исполнить произведение. Долго искали, кто может вместе со мной прочитать рэп, и остановились на Лёше. Ничего не имею против – великолепно сделано, довольно талантливо».



Григорий Лепс

Работать вместе с Григорием Лепсом было давней мечтой Лёши Свика. Реализовать идею помогла композитор и продюсер Дарья Кузнецова.

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«Я очень рад, что мне удалось записать песню с таким замечательным артистом – Григорием Лепсом. В моей творческой биографии были дуэты, недавние – с девушками. Тут у нас – два хороших мужских голоса, поэтому всё сами услышите, – говорит Лёша Свик. – В песне стихи и музыка важны в совокупности, одно без другого не живёт. Красивые стихи плюс красивая мелодия – равно хит».

Автор музыки и продюсер проекта «Вселенная GM» Дарья Кузнецова рассказала, что работа над песней продолжалась более двух лет.

«Меня так впечатлило произведение Михаила Гуцериева «Донская трагедия», что я не могла не откликнуться музыкой на эти потрясающие стихи. Уже в процессе создания песни я предложила поэту ключевую фразу о луче света в тёмную полночь. Любовь, Вера или Надежда… что-то должно стать маяком в тяжёлые часы, должно спасать и держать нас на плаву. Я хочу пожелать всем встречать рассветы с любовью», – отметила Дарья.

В ближайшее время должен выйти клип на дуэт, съемки уже завершены.