Григорий Лепс собрал все дуэты и несколько новинок в альбом

«Во вторую часть альбома «Мира в дом» вошли 19 песен: восемь уже знакомых вам дуэтов и одиннадцать сольных композиций, среди которых — три абсолютные премьеры», - рассказал Григорий Лепс.

«Большое спасибо авторам, музыкантам, аранжировщикам, звукорежиссерам и всей команде, работавшей над созданием этого альбома. Это результат нашего общего труда. И, конечно, спасибо слушателям — за доверие, любовь к нашей музыке и поддержку. CD-версия альбома уже в работе. Приятного прослушивания! Счастья вам и крепкого здоровья!», - добавил Лепс.



Григорий Лепс

В альбом вошли дуэты с Shaman (их два), Лешей Свиком, Джиганом, Анитой Цой, Юрием и Владимиром Киселевыми, Юлией Савичевой и Юлией Чичериной. Всего в альбом вошло 19 песен.

Премьера первой части нового альбома Григория Лепса «Мира в дом» состоялась 22 мая 2026 года.