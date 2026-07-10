Джек Уайт выпустил альбом «Frozen Charlotte»

Это седьмая сольная работа музыканта и первая за два года. В треклист вошли 13 песен. Три из них Уайт уже представил ранее. 3 апреля музыкант выпустил двойной сингл «G.O.D. and the Broken Ribs» / «Derecho Demonico», а 10 июня поделился треком «Dollar Bill».
Уайт сам выступил продюсером материала и в одиночку написал все песни. Релиз «Frozen Charlotte» состоялся на Third Man Records, собственном лейбле музыканта.
В конце июня стало известно, что Уайт разводится с женой – певицей Оливией Джин. При этом она успела поучаствовать в создании «Frozen Charlotte»: Джин сыграла на бас-гитаре в треке «I Can’t Believe What I’m Hearing». А в песне «She’s in a Frenzy» на барабанах сыграл Дэвид Джеймс Суонсон из группы Whirlwind Heat.
21 августа Джек Уайт приедет в Алматы на фестиваль Park Live Almaty 2026. Вероятно, музыкант исполнит и что-то с нового альбома.