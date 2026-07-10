Адам Ламберт выпустил «Adam»

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Американский певец, автор песен и актёр, вокалист Queen Адам Ламберт выпустил шестой сольный студийный альбом «Adam» (слушать альбом).

Новая эра Адама Ламберта создаёт смелый гибридный мир, сочетая аналоговую грубость с изящным электронным звучанием. Искажённые синтезаторы, живой бас, электрогитара и сырые ударные создают осязаемый, но футуристический звуковой ландшафт, где его голос парит и извивается в динамичных мелодиях.

В лирическом плане альбом исследует тоску, идентичность и напряжение между надеждой и цинизмом; многослойный, символичный и эмоционально насыщенный. Мрачный, стильный и опьяняющий, это поразительно возвышенная звуковая эволюция.

Adam Lambert
Adam Lambert

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