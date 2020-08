Queen выпускает концертный альбом с Адамом Ламбертом

Пластинка появится 2 октября на различных носителях: CD, CD+DVD, CD+Blu-ray и на виниле.

За прошедшие годы концерты Queen с Ламбертом по миру посетили около 4 миллионов человек. В своем туре по Океании группа выступала на стадионе ANZ Stadium в Сиднее перед 60 тысячами зрителей. Если бы пандемия не помешала их планам, они бы только что закончили следующий огромный тур из 27 концертов в 9 европейских странах.

Для грядущего релиза Брайан, Роджер и Адам отобрали 20 номеров из 200 совместных шоу — включая точную реплику выступления на Live Aid во время благотворительного фестиваля Fire Fight Australia. Только сейчас, во время вынужденного перерыва, они отсмотрели и отслушали концертный материал и поняли, что все получается очень круто и это надо немедленно выпускать.



Обложка «Live Around The World»

В аудиоверсию войдет 20 треков, а к видео добавится два инструментальных номера: соло Брайана Мэя «The Last Horizon» и барабанная дуэль Роджера Тейлора с его сыном Руфусом.

Треклист «Live Around The World»:

1. Tear It Up: The O2, London, UK, 02/07/20182. Now I’m Here: Summer Sonic, Tokyo, Japan, 20143. Another One Bites The Dust: Summer Sonic, Tokyo, Japan, 20144. Fat Bottomed Girls ft. Dallas Cowboys Cheerleaders: American Airlines Center, Dallas, USA, 20195. Don’t Stop Me Now: Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 20166. I Want To Break Free: Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 20167. Somebody To Love: Isle of Wight Festival, UK, 20168. Love Kills: The Ballad iHeart Radio Theater, Los Angeles, USA, 20149. I Was Born To Love You: Summer Sonic, Tokyo, Japan, 201410. Under Pressure: Global Citizen Festival, New York, USA, 201911. Who Wants To Live Forever: Isle of Wight Festival, UK, 201612. The Show Must Go On: The O2, London, UK, 04/07/201813. Love Of My Life: The O2, London, UK, 02/07/201814. Bohemian Rhapsody: Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 202015. Radio Ga Ga: Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 202016. Ay-Ohs: Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 202017. Hammer To Fall: Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 202018. Crazy Little Thing Called Love: Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 202019. We Will Rock You: Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 202020. We Are The Champions: Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020