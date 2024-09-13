Группа Queen сделала клип на песню из самого первого альбома с ИИ

«The Night Comes Down» — первый сингл с «Queen I», ремастерированного, ремикшированного, расширенного 6-дискового бокс-сета новаторского дебютного альбома группы Queen, и одной из самых ранних записей группы, когда-либо появлявшихся на официальном релизе.

В видео представлены классические образы Queen начала 1970-х годов, но после сотрудничества с художником, специализирующимся на искусственном интеллекте, некоторые из этих образов получили совершенно новое измерение.

Трек выйдет на физическом носителе 7 дюймов 4 октября, незадолго до ожидаемого выпуска бокс-сета «Queen I» 25 октября.

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Среди легендарных треков группы именно тут нежно-ностальгическая гитара Брайана Мэя изящно указала на будущее Queen. Прозрачный звук гитары возвещает о демонстрации новаторского и многослойного стиля Брайана, который должен стать ключевым элементом драматического, грандиозного и оркестрованного звучания Queen. Между изысканным фальцетом Фредди Меркьюри, рябью баса Джона Дикона, внимательной перкуссией Роджера Тейлора и глубоко чувствительной игрой Брайана молодая группа открыла свой собственный голос.



Queen

«Надеемся, что конечный результат — это ощущение того, каково было находиться рядом с группой, когда начиналось их необычное путешествие», - говорится в описании релиза.