Queen продали свой музыкальный каталог за рекордную сумму

Соглашение осложнялось тем, что правами на запись музыки Queen в США и Канаде еще с 90-х владеет Disney, сообщает Hits. Известно, что другая организация была готова приобрести каталог за 900 миллионов долларов.



Queen

Disney, владеющая правами на запись в Северной Америке благодаря сделке 1990 года, которая обошлась компании в 10 миллионов долларов, до сих пор платила Queen солидные гонорары; по новому соглашению он перейдет к Sony. Доход от лицензионного соглашения с UMG для остального мира аналогичным образом перейдет к Sony, когда срок действия этого соглашения истечет в 2026 или 2027 году, после чего SME станет мировым дистрибьютором и владельцем всего контента.

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Единственный доход, не охваченный масштабным соглашением, - это доходы от концертов, которые будут по-прежнему приносить два оставшихся в живых участника группы, которые все еще выступают, - Брайан Мэй и Роджер Тейлор.

Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие несколько недель.

Согласно документам компании, оставшиеся в живых участники Queen – Брайан Мэй, Роджер Тейлор, Джон Дикон – и наследники покойного фронтмена Фредди Меркьюри являются равными акционерами Queen Productions Ltd и сообщили о доходах в 52 миллиона долларов в 2022 году.