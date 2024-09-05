Брайан Мэй перенес инсульт

На некоторое время 77-летний музыкант потерял возможность двигать рукой, но сейчас он постепенно восстанавливается и уже может играть на гитаре.

«Я здесь, чтобы прежде всего сообщить вам некоторые новости. Хорошей новостью является то, что я могу играть на гитаре после событий последних нескольких дней. Я говорю это, потому что у меня были некоторые сомнения, когда около недели назад случился небольшой сбой со здоровьем. То, что врачи назвали «небольшим инсультом». Это было немного страшно. Но я получил самую фантастическую заботу и внимание в больнице Фримли… Я не хотел ничего говорить в тот момент, потому что не хотел никакой шумихи, я действительно не хочу эмпатии и сочувствия. Пожалуйста, не делайте этого, потому что это засорит мой почтовый ящик, а я это ненавижу».



Брайан Мэй

Сейчас Брайан Мэй чувствует себя уже намного лучше, но он вынужден соблюдать множество рекомендаций врачей:

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«Я сейчас в порядке. Выполняю рекомендации врачей, то есть почти ничего не делаю. Мне нельзя выходить на улицу, водить машину, летать на самолете, слишком сильно увеличивать частоту сердечных сокращений».

Напомним, что в 2020 году Брайан Мэй перенёс первый сердечный приступ. Работая в саду, он повредил ягодичную мышцу, и это привело к закупориванию сосудов:

«Я не пью, не курю, у меня нет высокого холестерина, и я занимался спортом во время тура, так почему же это произошло? По крайней мере, теперь мое сердце работает намного лучше, чем раньше».