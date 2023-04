Личные вещи, драгоценности и гитары Фредди Меркьюри выставили на аукцион

В их числе сценические костюмы вокалиста группы Queen, черновики его песен, произведения искусства и прочие предметы интерьера.

Среди предметов — корона по образцу короны Святого Эдуарда, которую король Чарльз будет носить на своей коронации в следующие выходные, и плащ из красного бархата, искусственного меха и стразов. Меркьюри был одет в этот наряд для финального исполнения God Save the Queen , которым завершилось последнее живое выступление группы в Небуорте в 1986 году.



Корона Фредди Меркьюри

Также включены написанные от руки слова звезды к We are the Champions, величайшему гимну Queen, который исполняли фанаты, размахивающие руками, на живых выступлениях, в том числе 72 000 зрителей на концерте Live Aid на стадионе Уэмбли в 1985 году .

Дом Меркьюри, Гарден Лодж в Кенсингтоне, был его убежищем, местом, которое друзья могли посетить и остаться. Он наполнил его произведениями искусства, в том числе викторианскими картинами и произведениями художников 20-го века, изделиями из стекла, японскими произведениями искусства и тканями.

«Мне нравится быть окруженным роскошными вещами… изысканным беспорядком», — писал Меркьюри в книге «Фредди Меркьюри: жизнь своими словами».

Последние месяцы своей жизни он провел в Гарден Лодж и умер там 24 ноября 1991 года, через 24 часа после того, как в заявлении подтвердил, что у него СПИД, и призвал своих поклонников присоединиться к «борьбе с этой ужасной болезнью».

По завещанию имение перешло его подруге Мэри Остин. Она сказала:

«Уже много лет я имею радость и привилегию жить в окружении всех замечательных вещей, которые Фредди искал и так любил. Но прошли годы, и пришло время принять трудное решение закрыть эту особенную главу в моей жизни…. Фредди был невероятным и умным коллекционером, который показал нам, что во всем есть красота, веселье и разговоры. Я надеюсь, что [выставки и аукционы] дадут возможность поделиться всеми гранями Фредди, как публичными, так и частными, и мир узнает больше о его уникальном и прекрасном духе и прославит его».

Основная часть торгов пройдёт в августе в Лондоне, а также в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге. Часть вырученных средств будет передана на благотворительность.

Основная выставка пройдет в лондонской галерее Sotheby's в августе, где будут представлены все примерно 1500 экспонатов из Garden Lodge, и она закроется к 77-летию Меркьюри. За ним последуют шесть аукционов в сентябре.

Дэвид Макдональд, глава отдела продаж Sotheby's в Лондоне, принадлежащий одному владельцу, сказал:

«Коллекция Фредди Меркьюри — это проявление исключительного мужского творчества, вкуса и безошибочного взгляда на красоту, представляя гораздо больше, чем просто изысканный выбор самых лучших образцов, созданных авторами. художников разных веков и стран. ... Словно русская кукла матрешка, Гарден Лодж за последние месяцы раскрыл свои пласты сокровищ, а богатый гобелен предметов, которые мы там обнаружили, увлек нас всех в славное приключение благодаря его воображению. Открывая дверь в особенное место, которое было домом Фредди Меркьюри, мы получаем непревзойденный проход за кулисы в его мир».

Другие предметы в коллекции включают крошечный серебряный гребешок для усов Tiffany&Co, 11 акварелей русского художника в стиле ар-деко Эрте, картину Джеймса Жака Тиссо 1880 года с изображением музы и любовницы художника Кэтлин Ньютон (оценочная стоимость до 600 000 фунтов стерлингов), и акустическая гитара Mercury Martin D-35 1975 года выпуска в оригинальном футляре.

Рядом с кроватью Меркьюри находятся настольные часы с драгоценными камнями Фаберже, нефритом и эмалью, а также старинный бакелитовый дисковый телефон. Вышитое шелковое фурисодэ (кимоно с длинными рукавами) и раскрашенный вручную шелковый жилет с изображением котов Меркьюри — Далилы, Голиафа, Оскара, Лили, Ромео и Мико — и роскошная парадная куртка в стиле милитари с имитацией медалей также являются частью коллекции.

«Сенсационная жизнь Фредди Меркьюри оставила нам множество художественных моментов, которые до сих пор волнуют и поражают нас, наследие, которое, как и его музыка, будет жить вечно», — сказал Оливер Баркер, председатель Sotheby's Europe.

Остин пожертвует часть выручки от продажи Mercury Phoenix Trust и Фонду борьбы со СПИДом Элтона Джона.