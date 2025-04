Умер продюсер Queen Рой Томас Бейкер

78-летний музыкант скончался 12 апреля, но известно об этом стало только сейчас. Причина смерти не сообщается.

Бейкер больше всего известен по сотрудничеству с Queen: он приложил руку сразу к пяти альбомам группы – «Queen» (1973), «Queen II» (1974), «Sheer Heart Attack» (1974), «A Night at the Opera» (1975) и «Jazz» (1978). Он спродюсировал много хитов Queen, включая «Bohemian Rhapsody», «Killer Queen» и «Don’t Stop Me Now». Также Бейкер работал с Дэвидом Боуи, Оззи Осборном, The Rolling Stones и другими известными исполнителями.

Свои соболезнования выразил Брайан Мэй, гитарист Queen. По его словам, Бейкер сыграл огромную роль в создании ранних записей группы. Музыкант пожалел, что в последнее время потерял связь с Бейкером, думая, что у него еще есть время на возрождение дружбы. Гитарист Queen отметил, что найти фото Бейкера довольно сложно, но все же выложил в соцсетях снимки, сделанные во время визита Мэя с женой к продюсера с его женой. Они датируются примерно 1973 годом.

Визит Брайана Мэя к Рою Томасу Бейкеру (Бейкер сверху слева)

Джо Линн Тернер, певший в Deep Purple и Rainbow, тоже посвятил Бейкеру пост в соцсетях. Он назвал продюсера «очень особенным человеком» – «не одним на миллион, а единственным в своем роде». Тернер отметил многочисленные таланты Бейкера: он был не только прекрасным продюсером, но также великолепно шутил и готовил на уровне шеф-повара.

У Роя Томаса Бейкера еще и было отличное чутье на таланты. Он работал менеджером по артистом и репертуару на лейбле Elektra: за это время он подписал Metallica, Simply Red, Петера Шиллинга и Yello.