Группа Queen показала свой самый первый клип

Видеоряд был заново смонтирован из исходного материала Фергусом Марчем, спродюсирован Саймоном Лаптоном, а над звуком поработал Джеймсм Вонг. Продюсерами также выступили Брайан Мэй и Роджер Тейлор.

«Теперь, дополненное потрясающим новым миксом песни образца 2024 года, это видео было создано путем возвращения к оригинальным наброскам и создания совершенно нового монтажа. Затем кадры были тщательно восстановлены, чтобы ими можно было поделиться с поклонниками во всей красе!», - сообщается в пресс-релизе.

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Queen

Выход клипа приурочен к переизданию в формате бокс-сета «Queen I» дебютного альбома британской группы. 10 оригинальных треков, а также еще почти сотня дополнительных материалов выпущены на шести компакт-дисках, а также виниловых пластинках и кассетах.