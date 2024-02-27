Дом Фредди Меркьюри готовится к продаже

Как сообщает The Daily Telegraph, данные о метраже и планировке дома, построенного в 1907 году, не разглашаются публично "из соображений приватности". По той же причине объявление о его продаже не было размещено в интернете, однако агентство недвижимости Knight Frank готово вести переговоры с потенциальными покупателями в частном порядке. Ожидается, что их платежеспособность будут тщательно проверять, чтобы отсеять поклонников группы, стремящихся побывать внутри дома. В настоящий момент опубликованы лишь две фотографии интерьеров, сделанные в столовой и в прихожей.



Фредди Меркьюри

Дом Меркьюри, который он купил в 1980 году и обставлял вплоть до своей смерти в 1991 году, получила в наследство Мэри Остин - женщина, которую лидер Queen называл любовью всей своей жизни и гражданской женой. В конце 2023 года 72-летняя Остин выставила на торги коллекцию из 1,5 тыс. личных вещей музыканта, а теперь решила продать и дом, в котором прожила больше 30 лет со своими двумя детьми. Их отец - художник и предприниматель Пирс Кэмерон, с которым Остин состояла в официальном браке с 1990 года по 1993 год.

"На самом деле этот дом только формально мой. Я занималась этим домом вместе с ним [Меркьюри] и ради него, так что это всегда будет его дом. Такой, каким его видел он, и о каком он мечтал", - заявила агентству Bloomberg Остин, добавив, что для нее "пришла пора" расстаться с наследием исполнителя.

В интервью The Daily Telegraph она добавила, что "за прошлое нельзя держаться вечно". При этом Остин хочет верить, что дом найдет покупателя, для которого он будет так же важен, как и для самого Меркьюри.

Покрытая многочисленными надписями и рисунками фанатов группы дверь в кирпичной стене, огораживающей сад вокруг особняка, была продана в прошлом году на аукционе Sotheby's за почти £413 тыс. ($524 тыс.).