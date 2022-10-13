Queen выпустили первую за 8 лет песню с Фредди Меркьюри

Песня была записана в 1988 году во время студийных сессий к альбому «The Miracle». Тогда группа утверждала, что записала около 30 песен, ряд которых по-прежнему остаются неизданными.

«Мы нашли небольшую жемчужину от Фредди, о которой мы как бы забыли. Это настоящее открытие», — говорит о песне Роджер Тейлор.

О существовании трека впервые рассказали Мэй и Тейлор в радиоинтервью BBC во время их выступления на концерте Royal Jubilee в этом году, на котором они выступили на разогреве со своим постоянным певцом Адамом Ламбертом.

«Это красиво, это трогательно», - говорит о песне Брайан Мэй.







Фредди Меркьюри

Трек «Face It Alone» был открыт заново, когда производственная и архивная группа группы вернулась к студийным сессиям, чтобы работать над переизданием бокс-сета The Miracle.

«Мы как бы забыли об этом треке, — признается Роджер Тейлор, — но вот оно, это маленькое сокровище. Это прекрасно, настоящее открытие. Это очень страстная работа».

Сингл станет первой новой песней с участием Фредди Меркьюри, выпущенной более чем за 8 лет.

«Face It Alone» войдет в расширенное 8-дисковое переиздание альбома «The Miracle» в формате бокс-сета, которое увидит свет 18 ноября. Расширенный набор включает в себя The Miracle Sessions: диск продолжительностью более часа с другими ранее неизданными записями, включая шесть неопубликованных песен. Так же туда войдут откровенные разговоры группы в студии в Лондоне и Монтрё, давая наиболее показательное окно в творческий процесс четырех участников, - радость, шутки и подшучивания по поводу их возвращения к совместной работе.