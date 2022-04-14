Брайан Мэй перевыпускает сольник «Another World»

Another World — второй полноценный сольный альбом Брайана Мэя, первоначально выпущенный в 1998 году. Его переиздание следует вслед за перевыпуском альбома 1992 года Back To The Light в последнем из его релизов «Gold Series».

В то время как Брайан взял на себя большую часть инструментальной работы, его усилия были поддержаны множеством талантливых музыкантов, в том числе: Тейлором Хокинсом, Кози Пауэллом и Стивом Ферроне на барабанах; Нил Мюррей и Кен Тейлор на басу; Спайк Эдни на клавишных; и Джейми Мозес на гитаре.







Брайан Мэй

В альбоме также есть вклад участников группы Status Quo: Джона Эдвардса (бас), Джеффа Рича (ударные), а также Фрэнсиса Росси и Рика Парфитта (гитара) в «FBI (Original Ruff Mix With Real Bass And Drums)».

Эта пластинка долгое время была недоступна ни в каком формате. Ее переизданием в различных форматах руководит сам Брайан, вместе с сопродюсером Джастином Ширли-Смитом и Крисом Фредрикссоном, давним арт-дизайнером Queen Ричардом Греем и обладателем премии Грэмми Бобом Людвигом, который курирует всю «Gold Series».