Брайан Мэй стал рыцарем

Это первое такое награждение, проведенное Карлом III после восшествия на престол.



Брайан Мэй

На сайте правительства Великобритании отмечается не только музыкальная деятельность Мэя, но и его работа астрофизиком и деятельность, направленная на защиту диких животных.

Брайан Мэй признается одним из лучших гитаристов в истории рок-музыки. Он является автором таких известных хитов Queen как «We Will Rock You», «The Show Must Go On», «I Want It All», «Tie Your Mother Down», «Fat Bottomed Girls». Летом 2022 года Мэй исполнял композицию «God Save the Queen» на 70-летнем юбилее восшествия Елизаветы II на престол.

В 60 лет Мэй возобновил научную карьеру, прерванную в молодости из-за музыки. В 2007 году он получил степень PhD по астрофизике в Имперском колледже Лондона.