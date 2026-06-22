Placebo перезаписал свой дебютный альбом спустя 30 лет

Задуманный как «режиссёрская версия», этот проект представляет собой попытку группы пересмотреть свои оригинальные мастер-записи через призму трёх десятилетий живых выступлений. Релиз переносит пластинку в звучание 21-го века, завершая видение альбома, тщательно сохраняя при этом его первоначальную целостность. Это баланс современной эволюции и сохранения; блестящее изложение работы, с которой все началось.

Дебют запомнился стремительным, злым и бескомпромиссным звуком — манифест аутсайдеров, заряженный панк-энергией. На «RE:CREATED» Брайан Молко и Стефан Олсдал, вместе с продюсерской командой вернулись к исходным мастерам, добавив слои синтезаторов и дополнительных гитар.

Результат заметно громче и фактурнее оригинала, отражая три десятилетия живых выступлений.



Placebo

«Come Home» стал шире и мощнее, «Lady Of The Flowers» — мрачнее, а скрытый инструментальный трек «H.K. Farewell» получил расширенное шугейз-аутро и превратился в наиболее радикальное переосмысление пластинки. Бисайд «Drowning By Numbers», впервые включённый в состав альбома, обрёл мускулистую мощь, равную основным трекам.

«Я хотел сохранить целостность и идентичность альбома — и одновременно перетащить его звучание в XXI век», — говорит Брайан Молко.