Вокалист Placebo шокировал поклонников седой шевелюрой

В соцсетях Placebo появились фотографии с концерта Brix&the Extricated, который состоялся 25 апреля. Фанатов ужаснул новый образ Молко. Они видели его коротко стриженным, кудрявым, с каре, но седым — впервые.



Брайан Молко

«А где Молко?» — прокомментировал один из пользователей.

«Кто этот дальнобойщик?» — добавил другой.

«Я искренне надеюсь, что его здоровье в порядке. Это самое главное», — написала поклонница.

«Открыла фотки, не поняла, почему у мужичка в кепке глаза Молко, а седина не очень», — отметила другая.



Брайан Молко

Казалось бы, с последнего крупного выступления группы прошло не так много времени. В июне 2018-го они приняли участие в лондонском фестивале Meltdown Festival. Судя по опубликованному видео, тогда волосы Молко имели явно более темный оттенок.

Правда, если это не уловка парикмахеров, Молко на самом деле не так уж и юн. В декабре ему исполнилось 46 лет, напоминает ТВ 360.

Молко любит эпатировать публику. Достаточно вспомнить его выходы на сцену в платьях. Так что не исключено, что эти фотографии — еще один способ перевернуть привычные взгляды его фанатов. Либо раньше он просто красил волосы, а теперь - надоело?