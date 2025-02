Лидера группы Placebo обвинили в том, что он назвал Мелони «фашистом» и «расистом»

В августе 2023 года Мелони подала в суд на Молко из-за комментариев музыканта. Впоследствии прокуратура начала расследование по факту заявлений и предъявила Молко обвинение в «неуважении к учреждениям».



Брайан Молко выступает в Италии в 2018 году

Вчера министерство юстиции Италии разрешило прокурорам в Турине продолжить судебное разбирательство. Клевета на итальянское правительство, парламент, суды или армию влечет за собой штраф до 5000 евро (4146 фунтов стерлингов) и прямую повестку в суд. Хотя в Италии публичная клевета может повлечь за собой тюремное заключение сроком до трех лет, представитель министра юстиции Карло Нордио заявил, что Молко вряд ли получит наказание в виде лишения свободы.

Представитель группы заявил, что комментариев не будет.

Мелони возглавляет националистическую партию «Братья Италии» и крайне правую коалицию, которая руководит страной с 2022 года и проводит жесткую политику в отношении иммиграции, абортов и однополого родительства. Недавно она присоединилась к крайне правым деятелям на инаугурации Дональда Трампа.

Ее партия недавно запретила суррогатное материнство, поставив тех, кто едет за границу, чтобы получить к нему доступ, на один уровень с террористами, педофилами и военными преступниками, но игнорируя тот факт, что девять из 10 из 250 итальянских пар, которые ищут суррогатное материнство за рубежом каждый год, являются гетеросексуальными. В сентябре внучка итальянского военного диктатора Бенито Муссолини заявила, что покидает организацию «Братья Италии», потому что она слишком правая.

В мае философ Донателла Ди Чезаре, на которую подал в суд зять Мелони за сравнение одной из его речей с «Майн Кампф» Гитлера, заявила, что ее правительство стратегически использует иски о клевете, чтобы заставить замолчать публичных интеллектуалов. По данным комитета по гражданским свободам Европейского парламента, в первый год правления Мелони было подано наибольшее количество исков против участия общественности.

Molko сформировал Placebo в 1994 году. Британская рок-группа известна своей андрогинной внешностью и текстами песен, обсуждающими сексуальность, употребление наркотиков и психическое здоровье. Их сингл Nancy Boy достиг 4-го места в Великобритании в 1997 году. Их последний альбом Never Let Me Go вышел в 2022 году.