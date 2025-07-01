Концерты Мэрилина Мэнсона отменяют в Великобритании

Выступление должно было открыть осенний тура артиста по Великобритании. Как сообщает Guardian, член парламента Сиан Берри написала письмо, которое подписали различные группы поддержки жертв сексуального насилия и представители студенческого союза Университета Сассекса.

«Многие жертвы насилия в Брайтоне и Хоуве и организации, которые их поддерживают, будут серьезно обеспокоены этим выступлением и его более широким влиянием на других людей, посещающих центр города, местных жителей и более широкое сообщество, - говорится в письме. - Совет обязан принимать меры там, где есть риски дискриминации, преследований и виктимизации».



Marilyn Manson

Это не единственный концерт Мэнсона в Великобритании, который подвергся критике. Как сообщает BBC, также была запущена кампания по отмене его выступления 31 октября в Международном центре Борнмута. Лидер совета Борнмута, Крайстчерча и Пула (BCP) Милли Эрл заявила следюущее:

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«Я не считаю, что Мэрилин Мэнсон отражает ценности, которые мы разделяем в BCP, и мы проделали большую работу чтобы помочь мужчинам и мальчикам изменить их негативное, разрушительное поведение по отношению к женщинам».

Бывшая невеста Эван Рэйчел Вуд назвала певца своим абьюзером в феврале 2021 года. За последние несколько лет судебные иски либо были урегулированы, либо отклонены, либо отозваны, а окружной прокурор Лос-Анджелеса объявил в начале этого года, что крупное дело против Мэнсона не будет продвигаться вперед из-за обвинений, выходящих за рамки срока давности, и отсутствия достаточных доказательств.

Уйдя из центра внимания на фоне всех обвинений на некоторое время, музыкант в ноябре 2024 года выпустил новый альбом «One Assassination Under God – Chapter 1», а в феврале 2025-го возобновил концертную деятельность и отправился в тур.