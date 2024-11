Marilyn Manson снял претензии к Эван Рэйчел Вуд и заплатит

В феврале 2021 года Вуд публично назвала Мэнсона своим обидчиком, обвинив бывшего жениха в сексуальном насилии, психологическом насилии и различных формах принуждения, насилия и запугивания.



Marilyn Manson и Эван Рэйчел Вуд

Мэнсон, настоящее имя которого Брайан Уорнер, в марте 2022 года отреагировал на это подачей иска о клевете.

В мае 2023 года судья Калифорнии отклонил большую часть иска Мэнсона о клевете, сославшись на анти-SLAPP-закон Калифорнии и его защиту индивидуальной свободы слова. Впоследствии судья постановил, что Мэнсон должен выплатить судебные издержки Вуда, которые в общей сложности составили 326 956 долларов.

Хотя изначально Мэнсон пытался обжаловать это решение, издание Rolling Stone сообщает, что теперь он согласился отозвать иск и оплатить Вуду все гонорары адвокатов.

«Мэрилин Мэнсон подал иск против мисс Вуд в качестве рекламного трюка, чтобы попытаться подорвать доверие к его многочисленным обвинителям и возродить его пошатнувшуюся карьеру. Но его попытка заставить замолчать и запугать мисс Вуд провалилась, — заявил представитель Вуд в своем заявлении. - Как правильно установил суд первой инстанции, претензии Уорнера были необоснованными. Решение Уорнера окончательно отказаться от иска и выплатить мисс Вуд полную сумму гонорара в размере почти 327 000 долларов только подтверждает это».

Обвинения Вуд привели к потоку других обвинений в сексуальном насилии против Мэнсона. Певец достиг соглашения с парой женщин, включая актрису «Игры престолов» Эсме Бьянко. Еще один иск, поданный моделью Эшли Морган Смитлайн, был отклонен после того, как она отказалась от своих обвинений против рокера.

В недавно отозванном иске о клевете против Вуд утверждалось, что актриса «тайно вербовала, координировала и оказывала давление на потенциальных обвинителей, чтобы они одновременно выступили с обвинениями в изнасиловании и жестоком обращении против Уорнера», среди прочего.

Многочисленные обвинения в сексуальном насилии против Мэнсона фактически остановили его музыкальную карьеру. Однако он вернулся на сцену в начале этого года, поддерживая Five Finger Death Punch в туре, и только на прошлой неделе выпустил новый альбом под названием One Assassination Under God – Chapter 1.