Майли Сайрус не может ехать в тур из-за состояния здоровья

Поклонники уже давно мечтают увидеть концертный тур Майли Сайрус, особенно после того, как в последние годы вышла новая волна хитов, включая удостоенный Грэмми «Flowers». Но в новом интервью с Зейном Лоу на Apple Music 1 Сайрус призналась, что у нее есть некоторые физические проблемы, из-за которых регулярное пение становится сложной перспективой.



Miley Cyrus

«У меня был отек Рейнке, который так называется, это издевательство над голосовыми связками, — объяснила певица. - И знаете, быть 21-летним и не спать, пить, курить и тусоваться после каждого концерта не помогает быть здоровым, но в моем случае это никак не связано».

У Сайрус отличительный и насыщенный голос, который она частично приписывает этой «уникальной анатомии».

«У меня очень большой полип на голосовых связках, который во многом придает мне тон и фактуру, которые сделали меня той, кто я есть, но с ним крайне сложно выступать, потому что это как бежать марафон с утяжелителями на лодыжках», — добавила она, сказав, что решила не удалять полип, потому что «вероятность того, что, проснувшись после операции, я буду звучать не так, как я, весьма вероятна».

И это не то, чего хочет Сайрус как певица.

«Это создает этот как бы запредельный вокальный жар, и поэтому у меня есть это благословение состояния, с которым я живу, — сказала она. - Мой голос суперуникален из-за этого».

Гастроли по всему миру стали бы для звезды нарушением баланса, поскольку они должны быть сделаны «таким образом, чтобы это было устойчиво», позволяя ей петь, не будучи слишком «обременительно». Сайрус предпочитает не петь под фонограмму на концертах, но если она не даст определенное количество концертов, тур не будет «математически иметь смысл», поскольку билеты должны покрывать расходы на ее команду и другие расходы.

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Кроме того, Майли Сайрус рассказала, что подхватила «серьезную инфекцию» после того, как каталась по Голливудской Аллее славы во время съемок своего нового фильма, посвященного ее новому альбому Something Beautiful.

Певица, обладательница премии «Грэмми», рассказала во время недавнего выступления на Jimmy Kimmel Live!, что из-за бюджета проекта она решила отправиться на съемки к культовой достопримечательности ночью, так как вокруг будет меньше людей. Однако она «что-то поймала» в процессе.

«Я сняла это видео в октябре, а в ноябре, на День благодарения, меня на некоторое время поместили в отделение интенсивной терапии», — сказала Сайрус, уточнив, что ее поместили в отделение интенсивной терапии именно потому, что больница была переполнена из-за праздника.

«Моя нога начала распадаться... в районе коленной чашечки, — рассказала она ведущему Джимми Киммелу. - И тут врач спрашивает: «Вы хоть представляете, почему у вас такая жестокая инфекция на коленной чашечке?»

Исполнительница хита «Flowers» рассказала, что именно тогда ей в голову пришла картинка, как она танцует на земле в Голливуде.

«Мне пришлось сказать ему, и хирург посмотрел на тебя и сказал: «Фу!», — вспоминает Сайрус о состоянии своего колена. — Они вскрывают трупы. Они заглядывают внутрь человеческих кишок, смотрят на меня и говорят, что я отвратительна. И они делают операции на мозге!»

Визуальный альбом Сайрус выйдет на больших экранах 12 июня, вскоре после выхода ее девятого студийного альбома Something Beautiful 30 мая. Новый фильм описывается как «уникальный визуальный опыт, подпитываемый фантазией» и «единственная в своем роде поп-опера».

Исполнительница хита «Wrecking Ball» также призналась Киммелу, что у нее была «большая мечта» и на самом деле «довольно неплохой бюджет» для фильма, но «она потратила все на свою одежду».