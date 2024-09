Майли Сайрус обвинили в плагиате песни Бруно Марса

Истцы считают, что принесший ей премию "Грэмми" хит Flowers был написан с использованием элементов композиции музыканта Бруно Марса, пишет журнал People.

В его распоряжении оказался иск, который был подан в суд Лос-Анджелеса 16 сентября. Истцом выступает компания Tempo Music Investments, которая владеет частью авторских прав на песню Марса When I was your man 2013 года.

«С учетом количества сходных черт и их комбинации у двух записей не подлежит сомнению, что Flowers не могла быть создана сочинена без When I was your man», - заявляют истцы, уточняя, что песня Сайрус копирует «многочисленные мелодические, гармонические и лирические элементы» композиции Марса.

Ответчиками, помимо Сайрус, стали соавторы песни Грегори Хейн и Майкл Поллак. Журнал отмечает, что Марс при этом не указан в числе истцов. Tempo Music Investments требует от ответчиков прекратить воспроизведение, распространение и публичное исполнение композиции Flowers. Они также добиваются возмещения ущерба, но его размер пока не установлен.



В феврале 2024 года 31-летняя Сайрус впервые стала лауреатом премии "Грэмми". Ее песня Flowers выиграла в номинации "Запись года".