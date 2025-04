Майли Сайрус танцует как в последний раз в «End of the World»

Сопровождающее сингл видео было снято Сайрус с Джейкобом Биксенманом и Бренданом Уолтером, и показывает певицу, исполняющую песню на задымленной сцене в изумрудно-зеленом платье Mugler с бахромой.

Сквозь прозрачный фильтр она поет «Давайте притворимся, что это не конец света» в песне, которая также отсылает к вечеринкам «в стиле Пола Маккартни» и поездке в Малибу в последний раз. «Покажи мне, как бы ты обнимал меня, если бы завтра не наступило наверняка», — поет она. Сайрус предстаёт в образе старлетки 80-х и повторяет припев: «Давай притворимся, что это не конец света».

Something Beautiful выйдет 30 мая на Columbia, а вскоре после этого выйдет и сопутствующий полнометражный фильм. Исполнительными продюсерами пластинки стали Майли Сайрус и Шон Эверетт , которые работали над «End of the World» вместе с Майклом Поллаком, Джонатаном Радо, Максом Морандо и, что удивительно, Молли Ранкин и Алек О'Хэнли из Alvvays, оба из которых указаны в титрах как соавторы и сопродюсеры. Ее девятый альбом, как ожидается, будет включать 13 оригинальных треков.



Miley Cyrus

Ранее на этой неделе Сайрус выпустила заглавную песню альбома «Something Beautiful». Она также выпустила песню «Prelude» со словами. Альбом является продолжением альбома «Endless Summer Vacation» 2023 года, который стал хитом благодаря песне «Flowers» и принёс Сайрус запоздалое первое признание в виде премии «Грэмми».