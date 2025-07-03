«Руки Вверх» и Amirchik танцуют летом под «Ну зачем»

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«Руки Вверх» и Amirchik выпустили клип на песню «Ну зачем» с участием популярной юной певицы Марии Янковской (смотреть клип).

Получился мини-фильм режиссера Амирхана Батабаева, в который вошли сцены с Сергеем Жуковым и Амирчиком на крышах зданий, фрагменты совместного выступления на концерте «Руки вверх», танцы Амирчика с шоу-балетом на фоне граффити и нарезка смешных дублей съемок клипа.

«Написали с Амирчиком саундтрек этого лета — «Ну зачем». Зачем? Чтобы танцевать везде!», - говорит Сергей Жуков.

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Сергей Жуков и Amirchik
Сергей Жуков и Amirchik

Мария Янковская, известная по хиту Sigmaboy, снялась в клипе в роли юной поклонницы этой песне, «залипающей» в ноутбуке на клипе «Ну зачем».

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