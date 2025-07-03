«Руки Вверх» и Amirchik танцуют летом под «Ну зачем»

На сайте указывается, что Жуков обвиняется в «сознательном нарушении государственной границы...

На сайте указывается, что Жуков обвиняется в «сознательном нарушении государственной границы...

В танцевальной композиции описан болезненный для героя момент расставания. «Гимн вашего лета,...

В танцевальной композиции описан болезненный для героя момент расставания. «Гимн вашего лета,...

Бар певца Сергея Жукова «Руки Вверх!» в Ростове был оштрафован на 11,7 миллиона рублей за нарушения...

Бар певца Сергея Жукова «Руки Вверх!» в Ростове был оштрафован на 11,7 миллиона рублей за нарушения...

Стас Костюшкин задумал песню как пародию на хит «Руки вверх» «Капают слезы» с битом на турецкий...

Стас Костюшкин задумал песню как пародию на хит «Руки вверх» «Капают слезы» с битом на турецкий...

Стас Костюшкин и «Руки Вверх!» выпустили переосмысление хита «Капают слезы» под названием «Капают...

Стас Костюшкин и «Руки Вверх!» выпустили переосмысление хита «Капают слезы» под названием «Капают...

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков не смог доказать в суде свое участие в создании музыкальных...